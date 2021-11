Hilfe bei Fragen und Problemen

Für seine beiden Großprojekte in Mannheim im Quadrat N 7 sowie in Heidelberg an der Kurfürsten-Anlage hat Diringer & Scheidel jetzt eine Ansprechpartnerin für Anwohnerinnen und Anwohner benannt: Annika Varady (28) steht den direkten Nachbarn der beiden Großbaustellen bei Fragen zur Verfügung. Beide Projekte befinden sich in der Rückbauphase, die alten Gebäude werden derzeit entfernt.

„Gleichgültig, wo wir bauen, versuchen wir die Belastungen für die Anwohner immer so gering wie möglich zu halten“, versichert Heinz Scheidel, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe: „Trotzdem ist ein Rückbau immer mit Lärmemissionen und Schmutz verbunden. Erfahrungen von früheren Baustellen in engen Innenstadtlagen wie etwa für das Stadtquartier Q 6/Q 7 bis 2016 in Mannheim kommen uns hier natürlich zugute. Auch damals haben wir einen Ansprechpartner für die Nachbarinnen und Nachbarn benannt. So konnten viele Fragestellungen und kleinere Probleme auf dem ,kurzen Dienstweg’ geklärt werden. Für unsere beiden aktuellen Großprojekte in Mannheim und Heidelberg ist dies sicherlich ebenfalls eine sinnvolle Lösung, von der wir hoffen, dass sie gut angenommen wird.“

Gute Vernetzung hilfreich

Annika Varady, die Ansprechpartnerin für die neuen Bauprojekte. © D&S

Annika Varady hat ihr Studium mit einem Bachelor of Arts Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft absolviert und arbeitet seit 2017 bei Diringer & Scheidel. Hier ist sie auch für die Vermietung von Gewerbeimmobilien verantwortlich: „Meine gute Vernetzung in die relevanten Abteilungen hilft mir sicherlich dabei, jeweils schnell eine Lösung zu finden“, sagt sie. Auch wenn durch ihre Aufgabenbeschreibung klar wird, dass sich Anwohner wohl nur dann melden, wenn es Probleme gibt, freue sie sich auf den Austausch: „Das ist eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle.“

In Heidelberg baut Diringer & Scheidel an der Kurfürsten-Anlage großflächig Wohnraum, ein Ärztehaus, sowie Büro-, Handels- und Gastronomieflächen. In Mannheim werden im Quadrat N 7 Erdgeschoss und Untergeschoss des ehemaligen „Kaufhof“ strukturell erhalten, der Rest wird in hybrider Bauweise neu errichtet. Vor allem Wohnraum wird entstehen, aber auch Büro- und Praxisflächen sowie Einzelhandel.

Annika Varady ist bei Problemen wie folgt erreichbar: Telefonisch unter 0160/36 00 33 3. Per E-Mail: zum Projekt in Heidelberg unter HD2026@dus.de und zum Projekt in Mannheim unter anwohnerinfo-n7@dus.de red