Hier wird diese Woche in Mannheim geblitzt

Mannheim. Die Stadt Mannheim führt in dieser Woche in folgenden Straßen mobile Geschwindigkeitskontrollen durch: An der Radrennbahn – Bruchsaler Straße – Durlacher Straße – Edinger Riedweg – Grenadierstraße (Erich-Kästner-Schule) – Gutenbergstraße – Käfertaler Straße – Lange-Rötter-Straße – Leutweinstraße – Marianne-Cohn-Straße – Mallaustraße – Mosbacher Straße – Mutterstadter Platz (Rheinau Schule) – Osterburker Straße – Römerstraße (Wallstadtschule) – Wilhelm-Peters-Straße (Gerhard-Hauptmann-Schule) – Winterstraße (Pfingstbergschule) – Zum Herrenried (Käthe-Kollwitz-Schule). Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.

