Mannheim. Die Stadt Mannheim führt in dieser Woche in folgenden Straßen mobile Geschwindigkeitskontrollen durch: An der Radrennbahn – Atterseestraße – Carl-Benz-Straße – Käfertaler Straße – Mallaustraße – Mosbacher Straße – Osterburker Straße – Rheinauer Ring – Rohrhofer Straße – Tullastraße – Verschaffeltstraße – Zaubernußweg. Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Übersicht der Blitzer in der Region finden Sie hier.