Mannheim. Die Stadt Mannheim führt vom in dieser Woche in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch: Am Aubuckel - Feldstraße - Glücksteinallee - Gontardstraße - Helmut-Kohl-Straße - Kasseler Straße - Kleiner Anfang - Seckenheimer Straße - Reichskanzler-Müller-Straße - Speckweg - Talstraße. Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.

