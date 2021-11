Hier wird diese Woche in Mannheim geblitzt

Mannheim. Die Stadt Mannheim führt in dieser Woche in folgenden Straßen mobile Geschwindigkeitskontrollen durch: Am Aubuckel – Feldstraße – Glücksteinallee – Gontardstraße – Helmut-Kohl-Straße – Kasseler Straße – Meerfeldstraße (Diesterwegschule) – Oppauer Straße (Waldhofschule) – Otto-Beck-Straße (Pestalozzischule) – Seckenheimer Straße – Reichskanzler-Müller-Straße – Speckweg – Spessartstraße (Brüder-Grimm-Schule) – Tullastraße – Waldpforte (Alfred-Delp-Schule) – Werderplatz (Oststadtschule) – Wiesbadener Straße (Friedrich-Ebert-Schule). Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.

