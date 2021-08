Mannheim. Die Stadt Mannheim führt in dieser Woche in folgenden Straßen mobile Geschwindigkeitskontrollen durch: Am Aubuckel – Elisabethstraße – Eschenhof – Feldstraße – Glücksteinallee – Gontardstraße – Hauptstraße – Kasseler Straße – Meerwiesenstraße – Mudauer Ring – Mühldorferstraße – Oppauer Straße – Otto-Beck-Straße – Otto-Siffling-Straße – Seckenheimer Straße – Speckweg – Spiegelstraße – Tullastraße, Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.

