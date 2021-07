Mannheim. Die Stadt Mannheim führt in dieser Woche in folgenden Straßen mobile Geschwindigkeitskontrollen durch: An der Radrennbahn – Carl-Benz-Straße (Uhlandschule) – Frankenthaler Straße – Industriestraße – Josef-Braun-Ufer (Lessing Gymnasium) – Leinenstraße – Rüdesheimer Straße – Sachsenstraße – Speyerer Straße – Waldpforte. Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1