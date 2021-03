Mannheim. Die Stadt Mannheim führt in dieser Woche in folgenden Straßen mobile Geschwindigkeitskontrollen durch: An der Radrennbahn – Atterseestraße – Carl-Benz-Straße – Frobeniusstraße – Geibelstraße – Grenadierstraße (Erich-Kästner-Schule) – Herbststraße – Käfertaler Straße – Mallaustraße – Mosbacher Straße – Murgstraße – Mutterstadter Platz (Rheinau Schule) – Osterburker Straße – Oswaldstraße – Rheinauer Ring – Rohrhofer Straße – Römerstraße (Wallstadtschule) – Wilhelm-Peters-Straße (Gerhard-Hauptmann-Schule) – Winterstraße (Pfingstbergschule) – Zum Herrenried (Käthe-Kollwitz-Schule). Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren