Hier werden in dieser Woche Ampeln in Mannheim gewartet und abgeschaltet

Mannheim. Alle zwei Jahre finden Wartungsarbeiten an Ampelanlagen in Mannheim statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird am Dienstag, 25. Januar, die Ampelanlage an der Neckarauer Straße und Niederfeldstraße gewartet. An dieser Kreuzung entfallen für die Dauer der Wartungsarbeiten alle Fahrbeziehungen, die die Straßenbahn queren. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind zudem Wegnahmen von Fahrspuren und somit Einschränkungen des Individualverkehrs in diesem Kreuzungsbereich erforderlich.

Nach Aufbau der Absperrungen ab 9 Uhr werden die Ampelanlagen ab etwa 10 Uhr für rund drei Stunden vollständig außer Betrieb genommen. Im Anschluss werden die Absperrungen wieder zurückgenommen, sodass gegen 14 Uhr die Fahrbahnen wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Die nächsten Wartungsarbeiten finden am Donnerstag, 27. Januar, an der Ampelanlage Friedrich-Ebert-Straße und Am Exerzierplatz statt. Am Freitag, 28. Januar, ist dann die Ampel an der Kreuzung Steubenstraße und Speyerer Straße an der Reihe.

Am Sonntag, 30. Januar, wird die Anlage an der Kreuzung Möhlstraße und Seckenheimer Straße gewartet. Aus der Möhlstraße kommend entfällt hierbei der Linksabbieger in die Mühldorfer Straße und aus der Seckenheimer Straße entfällt die Möglichkeit stadtauswärts geradeaus in Richtung Planetarium die Straßenbahnlinie zu queren. Zusätzlich ist an dieser Kreuzung für die Dauer der Wartungsarbeiten eine Querung der Möhlstraße für Fußgänger und Radfahrer nicht möglich.

