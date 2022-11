Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weihnachtsmärkte Heute öffnen die Mannheimer Weihnachtsmärkte: Das wird anders

Wenn heute die Weihnachtsmärkte in Mannheim zum ersten Mal in diesem Jahr öffnen, wird es einige Veränderungen geben. Besonders das Angebot kommt nicht mehr so groß daher wie gewohnt