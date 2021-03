Seit 1994 pilgern die Waldhof-Fans zu den Heimspielen ihres Clubs ins Carl-Benz-Stadion – jedenfalls in Zeiten vor Corona. Die Arena, die geografisch in der Oststadt liegt, ist in der knapp 114-jährigen Vereinsgeschichte zur fünften festen Heimat der Blau-Schwarzen geworden. Legendär ist die Ära im – wegen seiner Kompaktheit oftmals mit englischen Verhältnissen verglichenen – Stadion am

...