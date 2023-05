Heute auf dem Mannheimer Maimarkt

Mannheim. Der Bergtierpark Fürth mit zwei Alpakas ist heute ind er Halle der Metropolregion zu Gasdt, die BASF-Werkfeuerwehr mit Spezialfahrzeugen beim Schulterschluss, der gemeinsamen Präsentation von Feuerwehren und Rettungsdiensten - das sind nur zwei der besonderen Programmpunkte heute auf dem Maimarkt. Am Stand der Polizei dürfen Kinder Kripo-Beamte spielen und sich in Spurensicherung versuchen. Beim "Tag der Landfrau" tritt um 10 Uhr im Festzelt Comedian Chako Habeksot auf. Die "Schlagertanten" vom Rhein-Neckar-Theater sind um 13 Uhr in der Kulturecke zu erleben.

Bis zum Abend des 1. Mai waren 83 000 Besucher auf den Maimarkt gekommen. Je nach Andrang im Lauf des Tages wird der 100 000. Besucher also heute Abend oder am Mittwochmorgen erwartet.