Herzogenriedstraße gesperrt

Die Fahrbahndecke der Herzogenriedstraße wird zwischen dem Kreisel Zielstraße und der Kreuzung Zum Herrenried bis voraussichtlich 5. Mai saniert. Der erste, circa viertägige Bauabschnitt beginnt am 21. April, dabei bleibt im Kurvenbereich der Herzogenriedstraße die Fahrspur von der Zielstraße kommend in Richtung Zum Herrenried gesperrt. Eine Baustellenampel regelt dort die Durchfahrt. Voraussichtlich ab 26. April wird die Strecke dann zwischen Hafenbahnstraße und Herzogenriedstraße bis 5. Mai voll gesperrt. Von der Hafenbahnstraße aus können Anlieger in die Straße Zum Herrenried bis zur Baustelle einfahren. Umleitungen sind ausgeschildert, für den Fuß- und Fahrradverkehr gibt es während der gesamten Bauzeit keine Einschränkungen. scho

