Das Schlusslicht dürfte für viele überraschend kommen: Der Stadtteil, dem in den nächsten 20 Jahren der prozentual stärkste Bevölkerungsschwund vorausgesagt wird, ist das Herzogenried. Seit 2009 schwankt die Einwohnerzahl hier immer, zum Stichtag 31. Dezember 2020 lag sie bei 7464. Nun rechnet man mit einem Rückgang bis 2026 bei anschließender Stagnation. Nach den städtischen Zahlen, mit spezieller Software in Relation gesetzt, ergibt sich bis 2040 unterm Strich ein Minus von 3,1 Prozent, das mit Abstand größte. Wegen der geringen absoluten Zahlen handelt es sich hier aber nur um 250 Menschen. Angesichts der laut Prognosen um mehr als 18 000 steigenden Gesamteinwohnerzahl Mannheims dürfte sich das verschmerzen lassen.

„Der Bevölkerungsrückgang im Herzogenried entfällt praktisch komplett auf die jüngeren Altersgruppen, in den Altersgruppen der Älteren gibt es dagegen einen zumindest geringfügigen Anstieg“, steht im städtischen Prognosebericht. Stelle man die Altersstrukturen dann in einem Baumdiagramm dar, nehme diese noch deutlicher als bisher die Form einer Säule an.