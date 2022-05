Herschelbad schließt früher

Das Herschelbad in Mannheim schließt bereits am 26. Mai für die Öffentlichkeit und geht bis zum 11. September in die Revisionszeit. Das teilte die Stadt mit. Schulen, Vereine und Kurse könnten das älteste Hallenbad Mannheims weiterhin nutzen. Diese frühere Schließung sei wegen aktueller Personalknappheit unausweichlich, um alle Freibäder öffnen zu können, erklärt der Fachbereich Sport und Freizeit. Ursprünglich hätte das Herschelbad erst am 17. Juli schließen sollen. Das Gartenhallenbad Neckarau hat noch bis zum 31. Juli geöffnet. Das Hallenbad auf der Vogelstang und das Hallenbad Waldhof-Ost sind bereits in der Sommerpause. Die Freibäder haben auch bei schlechtem Wetter geöffnet. red/kako

