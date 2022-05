Mannheim. Das Herschelbad in Mannheim schließt bereits am 26. Mai für die Öffentlichkeit und geht bis zum 11. September in die Revisionszeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Mannheim. Schulen, Vereine und Kurse können das älteste Hallenbad Mannheims weiterhin nutzen. Die frühere Schließung sei wegen aktueller Personalknappheit unausweichlich, um alle Freibäder öffnen zu können.

