Mannheim. Die Bundespolizei hat am Mittwochvormittag, gegen 9.26 Uhr, eine Unterführung am Mannheimer Hauptbahnhof gesperrt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage mitteilte, untersuchten die Beamtinnen und Beamten einen herrenlosen Gegenstand. Gegen 11.50 Uhr konnte die Sperrung der Unterführung wieder aufgehoben werden. Es habe sich bei dem Gegenstand um einen Koffer gehandelt, der wohl in der Unterführung vergessen worden war, so der Sprecher.

