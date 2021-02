  Herrenloser Koffer löst größeren Polizeieinsatz am Wasserturm aus

Mannheim. Ein herrenloser Koffer hat am Samstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz am Wasserturm in Mannheim ausgelöst. Gegen 15.13 Uhr war der Gegenstand nach Angaben der Polizei gemeldet worden. Der Fundort wurde daraufhin weiträumig abgesperrt. Noch während des Einsatzes habe sich jedoch ein ausländischer Mitbürger bei den Beamten gemeldet. Er gab an, den Koffer vergessen zu haben.

AdUnit urban-intext1

Nach weiteren Abklärungen mit dem Mann durfte er den leeren Koffer an sich nehmen. Gegen 16.30 Uhr war der Einsatz beendet und die Absperrungen am Wasserturm waren wieder aufgehoben.