Herr Kurz und Herr Würzner ?

sie länger als in Heidelberg. Warum das so ist und wie sie damit umgehen, haben wir zum Abschluss gemeinsamen Interview dieser Redaktion mit den derzeitigen Chefs der beiden Kommunalverwaltungen. und Daniel Kraft

profan darum geht, Geld zur Verfügung zu stellen. Wer im Kindergarten nicht schon integrierend Sprachförderung in Deutsch anbietet – sondern nur auf freiwilliger Basis –, der wird es nie schaffen, alle Kinder bis zur vierten Klasse gut mitzunehmen. Dann haben viele von vornherein keine Chance. Darum befürworte ich auch eine gebundene Ganztagsschule.

Was heißt das?

Würzner: Dass es keine freiwillige Entscheidung sein darf, ob ich die Kinder nachmittags aus der Schule rausnehme oder nicht. Sonst finden wir etliche, die Unterstützung benötigen, an den Konsolen in den Spielabteilungen, wo sie aber nicht hingehören. Nur wenn man die Kinder über den Tag begleiten und unterstützen kann, können wir allen eine gute Perspektive bieten. Um das flächendeckend umzusetzen, an allen Grundschulen, braucht man richtig viel Geld – und das ist man zum Teil nicht bereit, in die Hand zu nehmen. Es gibt hervorragende Modellprojekte, die flächendeckende Einführung scheitert oftmals aber am Geld.

Wünschen Sie sich auch eine höhere Verantwortung der Kommunen für diesen Bereich?

Würzner: Natürlich. Heutzutage ist es theoretisch ja so, dass die Kommune für das Gebäude und den Hausmeister verantwortlich ist und die Landesregierung für den Schulbetrieb. Wenn ich mich als Oberbürgermeister aber darauf beschränken würde, wären unsere Bildungsabschlüsse dramatisch schlechter! Wir sind nicht nur Hausmeister, wir sind diejenigen, die Schule als Ganzes sehen. Darum gibt es auch schon das regionale Bildungsbüro Mannheim- Heidelberg, wo wir gemeinsam an solchen Themen arbeiten. Und darum müssen wir in Zukunft auch über diese Zuständigkeiten reden und sie verbessern. Nur so kommen wir voran. Allerdings muss man das dann auch mit den entsprechenden Ressourcen ausstatten. Die Kommunen alleine können das nicht tragen. Sonst können es sich nur die erlauben, die eine gute ökonomische Situation haben – und nicht die, die es noch dringender brauchen.

Also wieder eher Heidelberg als Mannheim …

Würzner: Zurzeit bedingt das eine das andere, das muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich ist Heidelberg auch Wohnstandort von vielen, die eine Beschäftigung in Mannheim haben. Aber es sind meistens die Menschen mit höherem Einkommen, die bei uns wohnen. Das begünstigt unsere Situation. Und dadurch ist dann wiederum eine stärkere Unterstützung möglich.

Ist das ungerecht, dass viele Menschen in Mannheim oder Ludwigshafen ihr Geld verdienen, es aber am Wohnort versteuern, der oft anderswo ist, Herr Kurz?

Kurz: Ich glaube, wir haben andere Gerechtigkeitsfragen als diese. Grundsätzlich ist Mannheim durch die Wertschöpfung, die es hier gibt, ja keine arme Stadt. Wir sind nicht Gelsenkirchen! Ich glaube eher, dass vor allem im Bildungsbereich die vom Land zu finanzierenden ausgleichenden Unterschiede in der Ausstattung nicht ausreichen, um die extremen Unterschiede bei den Anforderungen in den einzelnen Schulen auszugleichen. An der Stelle müssen wir besser werden. Da sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir sein könnten und sollten.

Das Grundgesetz spricht in Artikel 72 von der „Herstellung gleichwertiger Lebensverhält- nisse“. Gibt es die in Mannheim und Heidelberg?

Kurz: In dem Sinne, wie es das Grundgesetz meint, selbstverständlich: Hier fehlt es in der Infrastruktur an nichts! Heißt das aber auch, dass die Lebensverhältnisse tatsächlich überall gleich sind? Natürlich nicht. Das sind sie schon innerhalb der Städte nicht und werden es logischerweise auch nie werden. Dennoch müssen wir den Anspruch haben, Chancengerechtigkeit herzustellen.

Würzner: Also, ganz ehrlich, mir klingt die Frage etwas zu dramatisch: Jeder, der hier in der Region lebt, hat eine hervorragende Lebensperspektive. Global gesehen ist die Rhein-Neckar-Region auf einem absoluten Spitzenniveau! Fragen Sie mal Menschen irgendwo auf der Welt, wo sie leben wollen. Die Antwort lautet meistens: In Europa, am besten in Deutschland und da am besten in Baden-Württemberg. Ob Heidelberg oder Mannheim, ist am Ende dann gar nicht mehr so entscheidend. Das eine ist eine Wissenschaftsstadt, das andere von seiner Historie her eine Industriestadt. Beide sind über Jahrhunderte hinweg so gewachsen und ergänzen sich hervorragend: Das macht die Attraktivität unseres Standorts aus. Und darum betreiben wir schon lange keine Kirchturmpolitik mehr, sondern sehen uns als gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum. Denn so werden wir global auch wahrgenommen.

Herr Kurz, um was beneiden Sie Heidelberg?

Kurz: Um die Marke, die weltweit eine wahnsinnige Ausstrahlung hat. Die wissenschaftliche Exzellenz dort ist immer auch ein Treiber für Wertschöpfung und soziale Stabilität. Und davon profitiert die ganze Region, denn die Ausstrahlung macht nicht an der Stadtgrenze halt.

Und um was beneiden Sie Mannheim, Herr Würzner?

Würzner: Um die Urbanität, die es hier gibt, und die von vielen geschätzt und geliebt wird. Das ergänzt sich hervorragend mit unseren Stärken und zeigt: Wir brauchen uns in der Region gegenseitig.