Mannheim. Anlässlich einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Mannheimer Bismarckstraße ist die Feuerwehr am Samstagvormittag im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die eingesetzte Feuerwehr den Brand in der Küche schnell löschen. Ursächlich für den Brand war eine eingeschaltete Herdplatte. Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen