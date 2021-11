Herbstzeit ist Gartenzeit: Grünschnitt wird abgeholt

Vor dem Winter werden überall Büsche und Hecken zurückgeschnitten und Laub zusammengekehrt. Dabei fallen Grünabfälle an, die bei der kostenlosen Grünabfallsammlung des Stadtraumservice Mannheim zwischen Montag, 8. November, und 8. Dezember abgeholt werden. Die jeweiligen Termine stehen im Abfallkalender und sind online auf der Homepage des städtischen Eigenbetriebs Stadtraumservice abrufbar.

Der Grünschnitt landet anschließend auf dem ABG-Kompostplatz Friesenheimer Insel und wird zu Kompost verarbeitet. Um die Qualität des Biokomposts garantieren zu können, darf jedoch kein Plastik enthalten sein. Deshalb ist es wichtig, dass Mannheimer Bürgerinnen und Bürger den Grünabfall in einem Jutesack, den es kostenlos bei der Stadt gibt, oder gebündelt bereitlegen. Ansonsten müssen Plastiksäcke und andere Fremdstoffe bei der Annahme aufwändig von Hand aussortiert werden. Denn Plastik wird bei der Verarbeitung zu kleinsten Teilchen gehäckselt könnte sich dann im Boden anreichern.

Aus diesem Grund bittet die Stadtverwaltung folgende Punkte zu beachten:

Grünabfälle keinesfalls in Plastiksäcken an den Straßenrand stellen. Kostenlose Jutesäcke, vor allem geeignet für das gesammelte Laub, gibt es bei beiden Recyclinghöfen, beim Kundencenter des Stadtraumservice in der Käfertaler Straße 248 und bei den Bürgerdiensten in den Stadtteilen.

Keine Sammelgefäße wie Eimer oder handelsübliche Grünschnittbehälter bereitstellen. Sie werden von den Müllwerkern aus Gründen des Arbeitsschutzes nicht ausgeleert und zurückgestellt.

Äste und Sträucher müssen auf eine Länge von höchstens 1,50 Meter gekürzt werden. Der Grünschnitt muss mit Schnüren aus Naturmaterialien gebündelt werden. Insbesondere dorniges Material kann nur gut gebündelt mitgenommen werden. Ausgeschlossen von der Sammlung sind Äste mit einem Durchmesser größer als zehn Zentimeter.

Der Grünschnitt muss am Abholtag bis 6.30 Uhr am Fahrbahnrand platziert werden.

Grünabfälle werden ausschließlich vom Grünabfallfahrzeug mitgenommen, nicht bei der Biotonnentour. Sie dürfen nicht im Wald oder in öffentlichen Grünanlagen entsorgt werden.

Wer die Grünabfallsammlung verpasst hat, kann beim ABG-Kompostplatz Friesenheimer Insel auch größere Mengen abgeben. Kleinmengen bis ein Kubikmeter können bei der Firma Mineralix, Ruhrorter Straße 54-58 im Rheinauer Hafen angeliefert werden. Den Biokompost gibt es bei den Recyclinghöfen und beim ABG-Kompostplatz direkt zu kaufen – entweder im 40-l-Sack oder im 30-l-Pfandeimer. Größere Mengen gibt es auch lose. red