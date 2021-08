Helge Hesse liest "Die Welt neu beginnen"

Mannheim. Die Mannheimer Literaturinitiative LeseZeichen von Helen Heberer und Raimund Gründler lädt für Mittwoch, 25. August, zu einer Lesung mit Helge Hesse ein. „Die Welt neu beginnen“ lautet der Buchtitel – und „im Angesicht von Coronapandemie, Flutkatastrophe und Afghanistan-Zusammenbruch würde der Eine oder die Andere im Moment wohl gerne genau das tun“, heißt es in der Ankündigung.

Die Lesung legt jedoch einen anderen Schwerpunkt und betrachtet die Umwälzungen, die Ende des 18. Jahrhunderts alle Kontinente erfassten. Der Termin findet um 18 Uhr im Zeughausgarten der Reiss-Engelhorn-Museen statt, bei Regen wird in den Florian-Waldeck-Saal ausgewichen: Dann gilt für alle Gäste die 3G-Regel. Um Anmeldung wird gebeten. Karten zu acht Euro können per Mail (info@lesezeichen-mannheim.de) oder telefonisch (0621/83 26 06 90) reserviert werden. Tickets sind zudem auch an der Tageskasse erhältlich.