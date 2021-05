Helfen ist schwer, Hilfe annehmen schwerer

… ist Hilfsbereitschaft für manche Menschen mehr als nur eine Tugend. Ein guter Freund hilft anderen gern. Selbst wenn er diejenigen gar nicht kennt. Doch nicht immer wird das wertgeschätzt. Manches Mal hat er dafür schon böse Blicke oder einen Rüffel kassiert. Einmal fragte er eine offensichtlich gebrechliche Seniorin im Laden, ob er ihr helfen könne. „Wollen Sie etwa meine Tasche klauen?“, fragte sie misstrauisch. Vergangenes Jahr fand er an einem Fahrrad, das an einem Haus lehnte, einen Geldschein auf dem Gepäckträger eingeklemmt. Er klingelte bei mehreren Leuten, um zu fragen, wem das Rad gehört, um dem Besitzer die Banknote zurückzugeben. Den Radinhaber konnte er aber nicht ermitteln. Doch eine sichtlich erboste Hausbewohnerin schnauzte ihn an, wie er es wagen könne, bei ihr zu klingeln. Er solle doch schnellstmöglich verschwinden. Sonst hole sie die Polizei. Geknickt trollte sich unser Bekannter und beschloss, sich künftig mit freiwilligen Hilfeleistungen zurückzuhalten. Jetzt warf er den Plan jedoch über den Haufen. Im Supermarkt bemerkte er an der Kasse eine Frau mit Babynahrung und Keksen in der Hand, die in der Schlange hinter ihm wartete. „Gehen Sie ruhig vor“, sagte er zu ihr – und sie nahm sein Angebot dankbar an. Manche freut Hilfe also doch noch.



