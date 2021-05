Heizwerke: MVV weist Kritik zurück

Die MVV weist die Kritik der Bürgerinitiative „Mannheim kohlefrei“ an ihren Plänen zum Bau zweier Heizwerke zurück. Die Klimaschutzaktivisten hatten kritisiert, dass das Unternehmen im Stadtteil Rheinau und auf der Friesenheimer Insel Heizwerke bauen will, die mit Erdgas und Öl befeuert werden. Die sollen zum einen in den Tagen des höchsten Bedarfs Fernwärme erzeugen und gleichzeitig als Absicherung in Notfällen dienen. Die MVV hält die Kritik für „unverständlich und nicht nachvollziehbar“, wie ein Sprecher des Unternehmens erklärte.

AdUnit urban-intext1

Die Anlagen seien unverzichtbare Bausteine des Konzepts einer „grünen Wärme“. Zudem würden sie, auch aus wirtschaftlichen Gründen, möglichst selten eingesetzt. Ein von der Bürgerinitiative vorgelegter Bericht sehe ebenfalls neue Heizwerke „in einer vergleichbaren Größenordnung zur Besicherung vor“. Zudem böten die Anlagen die technische Möglichkeit, auch mit klimaneutralem Biomethan betrieben werden zu können. mig