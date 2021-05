Heilbronner „Rosenkavalier“ auch in Mannheim

Die Rosenausstellungen sind immer ein bedeutender Anziehungspunkt auf Bundesgartenschauen. So soll es in zwei Jahren auch in Mannheim sein. Dort wird die „Königin der Blumen“ im Themenfeld Natur und Umwelt zusammen mit Stauden und Gräsern präsentiert. Das teilte die Buga-Gesellschaft nun mit. Für die Gestaltung des etwa 1500 Quadratmeter großen Rosenbeitrags hat das Planungsbüro Christian Meyer aus Berlin sein erstes Pflanzkonzept vorgestellt. Demnach sollen robuste Rosen mit einfachen und halbgefüllten Blüten viele Insekten anziehen.

Christian Meyer hat das Rosen-konzept der Buga vorgestellt. © Christian Meyer

„Ob Strauchrosen, Beetrosen oder Bodendeckerrosen: Rosen sind eine optimale Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Wir legen bei unserer Auswahl den Fokus besonders auf die Insektenfreundlichkeit der Rosen sowie auf robuste Pflanzen mit einfachen, aber auch halbgefüllten Blüten“, erklärte Lydia Frotscher, DBG-Ausstellungsbevollmächtigte und Leiterin der gärtnerischen Ausstellungen der Buga, laut Mitteilung.

Verantwortlich für den Rosenbeitrag ist das Planungsbüro Christian Meyer. Es legt ein besonderes Augenmerk auf die unterschiedlichen Wuchsformen und Blütezeiten der vielfältigen Rosenzüchtungen, um eine attraktive Blütenpracht möglichst über die gesamte Ausstellungsdauer zu gewährleisten. Außerdem würden bei der Planung der linear geordneten Flächen der ästhetische Aspekt und das Farbschema besonders berücksichtigt, teilten die Buga-Macher mit.

Rosenpflanzplaner Christian Meyer habe bereits für einige Landes-, Bundes- und internationale Gartenausstellungen Rosen- und Staudenflächen geplant und umgesetzt. Zuletzt sei sein Büro für die temporären Rosendünen auf der Bundesgartenschau in Heilbronn verantwortlich gewesen.

„Wir wollen den Besucherinnen und Besuchern ein möglichst vielfältiges Rosenerlebnis bieten. Dafür sollen die einzelnen Flächen sowohl geordnet und linear als auch natürlich und landschaftlich bepflanzt werden“, so Frotscher.

Zwischen Stauden, Gräsern, Tulpen und Zierlauch entstehe in den landschaftlichen Flächen ein natürliches, wildnishaftes Rosenbild. In den geordneten Flächen werde mit farblichen Kontrasten zwischen den prachtvollen Blüten gearbeitet. Bewusst würden robuste Rosen gepflanzt, die über die gesamte Ausstellungsdauer in einem hervorragenden Zustand präsentiert werden könnten. Das Konzept werde nun weiter ausgearbeitet. red

