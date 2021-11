Heikles Parken auf Gehwegen

Unter dem Motto „Platz da! - Heißes Thema Gehwegparken“ lädt der Grünen-Kreisverband an diesem Mittwoch, 19.30 Uhr, zu einer digitalen Diskussionsrundeüber das Thema ein, dass derzeit „stadtweit mit heißen Herzen und laufendem Motor diskutiert“ werde, wie Co-Kreisgeschäftsführerin Emma Bossert ankündigte und dabei nicht mit Kritik an der Stadtverwaltung und dem zuständigen Dezernat von Erstem Bürgermeister Christian Specht (CDU) sparte: „Über Jahrzehnte hat die Stadt das eigentlich laut Straßenverkehrsordnung nicht erlaubte Parken mit zwei oder mehr Reifen auf Gehwegen geduldet“, die Stadt verstoße damit „gegen Recht und Ordnung“. Zugangsdaten zu der Veranstaltung sind per Emailanfrage an info@gruene-mannheim.de erhältlich. Die Veranstaltung mit Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer, Stadtrat Gerhard Fontagnier und Kreisvorstandsmitglied Robert Hofmann wird zudem live auf Facebook bei Grüne Mannheim übertragen. lang

