Heft fasst Ausflugsziele zusammen

Wegen der hohen Nachfrage ist das „Zeitreise Magazin“ des „Mannheimer Morgen“ auch wieder im Einzelhandel erhältlich. Auf hundert Seiten werden 30 Ziele der Region vorgestellt, die zu Ausfügen einladen, und deren Geschichte erzählt. Das Magazin ist dabei eine aufgearbeitete Zusammenfassung der „MM“-Wochenend-Beilage und präsentiert eine Auswahl der besten Ausflugsziele. In der Beilage selbst erscheint die Seite „Zeitreise“ seit sechs Jahren immer samstags.

Das Magazin nimmt Leserinnen und Leser mit in Schlossgärten, Museen oder in Weinberge. Und hinter jedem Ort verbirgt sich auch eine Geschichte, die aufgegriffen wird. Öffnungszeiten und Einkehrmöglichkeiten vor Ort werden außerdem in einem Infokasten zusammengefasst. Das „Zeitreise Magazin“ gibt es nun wieder im Zeitschriftenhandel und in Bahnhofsbuchhandlungen zu kaufen sowie versandkostenfrei im „MeinMorgen“- Shop. Das Heft kostet 9,80 Euro, ermäßigt 7,80 Euro für „MeinMorgen“-Kunden.