Hector-Stiftung baut Hilfe für Krebsforschung aus

Um dem DKFZ-Hector Krebsinstitut an der Universitätsmedizin Mannheim nach einer erfolgreichen Gründungsphase ein nachhaltiges Zukunftskonzept zu ermöglichen, hat die Stiftung ihre Förderung aufgestockt und finanziert das Institut über die kommenden zehn Jahre mit insgesamt 78,5 Millionen Euro. Die Aufstockung ermöglicht unter anderem, wichtige neue Trends in der Krebsforschung aufzugreifen. Dazu zählt laut Mitteilung eine deutliche Erweiterung des Forschungsspektrums über die initialen Themen hinaus.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist mit mehr als 3 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland. „Um Krebs wirksam zu bekämpfen, braucht es auch weiterhin größte Anstrengungen in der Spitzenforschung“, sagte Wissenschaftsministerin Theresa Bauer. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang sei die sogenannte „Translation“ – also die Umsetzung von Forschungsergebnissen in neue Ansätze für Prävention, Diagnostik und Behandlung, von denen Krebspatienten profitieren können. Sie ist ein besonderer Schwerpunkt des DKFZ-Hector Krebsinstituts.

Internationale Strahlkraft

„Der weitere Ausbau des Instituts, der durch die hohe zusätzliche Finanzierung der Hector II-Stiftung ermöglicht wird, ist daher von großer Bedeutung für die Krebsforschung, aber auch für den Gesundheitsstandort Baden-Württemberg“, sagt Bauer. Die Initiative der Stiftung unterstütze und komplementiere auch die Bestrebungen der Landesregierung, „das hervorragende lebens- und gesundheitswissenschaftliche Profil der Rhein-Neckar-Region weiter zu stärken“.

Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des DKFZ, würdigte die Finanzierung des Mannheimer Instituts durch Hans-Werner Hector als „ein herausragendes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement.“ Mit den zusätzlichen Mitteln könne eine kritische Masse an Forschungsgruppen angesiedelt und so eine modellhafte Einrichtung mit internationaler Strahlkraft aufgebaut werden. „Hier wollen wir Studien auf höchstem Niveau initiieren, von deren Ergebnissen Krebspatientinnen und -patienten weltweit profitieren können“, so Baumann.

„Das DKFZ-Hector Krebsinstitut an der Universitätsmedizin Mannheim ermöglicht unseren Patienten den direkten Zugang zu aktuellsten Entwicklungen in der Krebsforschung“, erläutert Hans-Jürgen Hennes, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Universitätsklinikums Mannheim. „Durch die enge Verbindung von Wissenschaft und Krankenversorgung können sie in klinischen Studien von den innovativsten Diagnoseverfahren und Therapien profitieren.“

„Die Forschung versteht zunehmend, wie komplex Krebserkrankungen sind. Darauf muss die Krebsmedizin reagieren und Krebsbehandlungen immer exakter an die individuellen Erkrankungen anpassen. Diese translationale Forschung, aber auch eine Verbesserung der Prävention und Steigerung der Lebensqualität, möchten wir mit unserer Stiftung unterstützen“, erklärt der Stifter Hans-Werner Hector sein Engagement für das DKFZ-Hector Krebsinstitut. red