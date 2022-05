Mannheim. Feuerwehr und Polizei waren am Donnerstagabend am Mannheimer Technoseum im Einsatz, nachdem sich dort eine Hebebühne gelöst hatte. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, hatte die Hebebühne im Wind gewackelt, sich gelöst und einen leichten Schaden am Gebäude verursacht. Verletzt wurde niemand. Während der Sicherungsarbeiten durch die Feuerwehr sperrte die Polizei den Einsatzort ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1