Hearing zum Thema „Wohnungspolitik in Mannheim" am Mittwoch

Mannheim. Die Mannheimer Linke und die Fraktion LI.PAR.Tie veranstalten am Mittwoch, 28. September, ein öffentliches Hearing zum Thema „Wohnungspolitik in Mannheim – Wohnen in Mannheim muss bezahlbar sein“ im Stadthaus N1 (Swansea Saal). Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und endet um 21 Uhr. „Es wird Gelegenheit zu Fragen und zur Diskussion geben“, teilen die Veranstalter mit.

Referenten sind Stephan Reiß-Schmidt, ehemaliger Stadtdirektor für Stadtentwicklung in München, Ulrich Soldner, ehemaliger Liegenschaftsleiter in Ulm, Gerd Kuhn, Wohnsoziologe und Stadtforscher aus Tübingen, und Dennis Ewert, freier Architekt aus Mannheim und Mitbegründer und Co-Vorsitzender der Baukulturinitiative MOFA (Mannheims Ort für Architektur). Eingeleitet wird die Veranstaltung durch ein Grußwort des Mannheimer Baubürgermeisters Ralf Eisenhauer.

Experten aus anderen Städten

„Alle Referenten befassen sich mit kommunalen Strategien für eine Gemeinwohlorientierte Bodenpolitik“, so die Linke. Der Fraktionsvorsitzende von LI.PAR.Tie im Gemeinderat, Dennis Ulas, werde aus Sicht der Linken die Anforderungen an eine soziale Wohnungspolitik in Mannheim darstellen. Ulas sagt: „Angesichts steigender Miet- und Bodenpreise müssen die Anstrengungen auch in Mannheim erheblich verstärkt werden.“ Die Bodenfrage spiele hierbei eine erhebliche Rolle. „In den im Herbst beginnenden Beratungen für den Stadthaushalt 2023 muss es auch um eine Konkretisierung und Weiterentwicklung des 12-Punkte-Programms Wohnen gehen.“ Es gehe um die verstärkte Inanspruchnahme des Vorkaufsrechts durch die Stadt, um eine aktive Bodenpolitik, das heiße „öffentlichen Grund und Boden mehren statt verkaufen, Vorrang des Gemeinwohls vor Rendite-getriebenen Privatinvestoren und die Erhöhung der Sozialquote bei Neubauten.“