Health for Future lädt Politiker und Experten zu Vortrag ein

Mannheim. Corona-Pandemie und globale Erderwärmung – das Aktionsbündnis Health for Future möchte aufzeigen, wie diese beiden Krisen verbunden sind und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass uns weitere Gesundheitskrisen ereilen werden, sollte der Klimawandel nicht begrenzt werden. Das Bündnis besteht aus Beschäftigten im medizinischen Sektor und hat sich zum Ziel gesetzt, Aufklärungsarbeit zu leisten. So will es alle darüber informieren, wie der Klimawandel und Umweltverschmutzung Deutschland jetzt belasten.

Dazu gibt es am Mittwoch, 4. August, um 18.30 Uhr online auf Zoom eine Vortragsrunde mit Podiumsdiskussion. Mit dabei sind fünf Bundestagswahlkandidierende aus dem Wahlkreis Mannheim sowie drei Experten: Sibylle Brosius, Vorstandsmitglied vom Verein NatWiss, erklärt das Ausmaß der Klimakrise und deren Ungerechtigkeiten. Diana Franke-Chowdhury, Chefärztin der geriatrischen Rehabilitation am Diakonissenkrankenhaus, erläutert die gesundheitlichen Auswirkungen der Krise und Klimaschutzmaßnahmen im Gesundheitssektor. Thomas Voß, kaufmännischer Direktor der LWL-Kliniken Münster und Lengerich, zeigt auf, welche Prozesse an Kliniken umsetzbar sind.

Info: Anmeldung: https://healthforfuture.de