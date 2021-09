HdWM feiert zehnten Geburtstag

Im Sommersemester 2011 begann alles mit 29 Studierenden in drei Studiengängen. Nun wird die Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) zehn Jahre alt. Über 500 junge Menschen aus Deutschland und der Welt studieren heute laut Pressemitteilung in sechs Bachelor- und vier Masterstudiengängen unterschiedlicher Studienmodelle.

Das zehnjährige Bestehen ist für die Managementhochschule Anlass, den Blick in die Zukunft zu richten. Seit 2019 gestaltet diese die Präsidentin Perizat Daglioglu: „Wir haben in den letzten zehn Jahren viel erreicht – worauf wir alle sehr stolz sind. Wir werden unser Angebot an Studiengängen weiter ausbauen und inhaltlich weiterentwickeln, damit unsere Studierenden fit sind für die Anforderungen der modernen Arbeitswelt.“

Dabei stehen Themen wie die digitale Transformation oder Nachhaltigkeitsmanagement ganz oben auf der Agenda. Auch das Angebot an flexiblen Studienmodellen soll weiter ausgebaut werden und geht nun mit dem ersten berufsbegleitenden Studienmodell an den Start. Während der Pandemie sei laut Hochschule innerhalb kürzester Zeit die gesamte Präsenzlehre auf Online und Hybrid umgestellt worden, der Studienbetrieb konnte weitergehen. Für das anstehende Wintersemester ab Oktober ist die HdWM gerüstet: Nach aktuellem Stand kann die Lehre zusätzlich zu den Onlineveranstaltungen wieder an der Hochschule stattfinden. „Für das Wintersemester sind noch Studienplätze frei“, sagt Daglioglu. „Wir möchten den Abiturienten Mut machen, jetzt den Schritt ins Studium zu gehen und sich nicht von Corona aufhalten zu lassen. Die Zukunft kann nicht warten.“

Die Idee zur HdWM hatte Gründungspräsident Franz Egle bereits 2009. Mit der Gründung der neuen Hochschule sollte dem Mangel der akademischen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt entgegengewirkt werden. Durch Generationswechsel gab es diesen auch im Vertrieb. Die drei Gründungsstudiengänge waren auf Engpässe am Arbeitsmarkt ausgelegt und stießen schnell auf Interesse bei Unternehmen in der Region. Die junge Hochschule wuchs.

„Wir verspürten einen richtigen Aufbruch-Spirit, der sowohl bei den Studierenden als auch bei den Unternehmen wahrgenommen wurde“, sagt Egle, der von 2011 bis 2016 die Hochschule leitete. Dies erkannte früh der Internationale Bund (IB). Der freie Bildungsträger ist seit 2014 Mehrheitsgesellschafter der HdWM. Die Jubiläumsfeier ist für Mai 2022 angesetzt. lia/red