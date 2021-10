Mannheim. Nach einem Brand in einer Sauna in Mannheim am Montagnachmittag ist ein Einfamilienhaus im Stadtteil Neuhermsheim nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, wurde einer Person durch Rauchgas leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Flammen, die gegen 15.30 Uhr im Keller des Hauses in der Hermsheimer Straße ausgebrochen waren, wurden durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Über die Brandursache sowie die Schadenshöhe lagen keine Informationen vor.

