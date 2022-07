Hauptfriedhof Mannheim: Hinterbliebene von Wildwuchs genervt

Jedes Mal, wenn Elisabeth Kaufmann das Grab ihres Mannes auf dem Hauptfriedhof besucht, „grummelt es“ in ihrem Magen, sagt sie. Vom Eingang der Ludolf-Krehl-Straße kommend biegt sie rechts ab, dann müsste sie noch einmal links abbiegen, „aber dann steigt schon die Angst in mir auf“. Die Mannheimerin weiß nämlich nie, welches Bild sich ihr bietet, wenn sie weiter läuft. „Kann ich das Grab noch sehen oder ist es wieder zugewuchert?“, fragt sie sich oder – emotionaler ausgedrückt: „Liegt mein Mann zwischen Unkraut und Gestrüpp oder hat endlich mal jemand die Anlage angemessen gestutzt und gepflegt?“.

Im Januar 2018 war Elisabeth Kaufmanns Ehemann Werner völlig überraschend gestorben. Sie sei damals wochenlang im Schock gewesen, erzählt die Witwe, habe aus praktischen Gründen einfach eine Grabstelle in der Nähe ihrer Schwiegereltern ausgewählt. „Es war ja Winter, da konnte man nicht sehen, wo das Problem ist.“ Jetzt, im Sommer, vier Jahre später, bereut sie, ihren Mann in diesem Eck des Hauptfriedhofs bestattet zu haben. Und der fünfte Teil – vom Eingang Ludolf-Krehl-Straße bis zur Rosenallee – fällt auf dem 36 Hektar großen Hauptfriedhof tatsächlich auf. „Leider nicht durch Schönheit“, bedauert Kaufmann. Viele veraltete Gräber, wildachsende Sträucher, Unkraut, alte Blumentöpfe und verwucherte Erinnerungstafeln stören den Blick auf die gepflegten Gräber. „Ich habe den Tod meines Mannes bis heute nicht überwunden“, sagt Elisabeth Kaufmann, „wenn ich sehe, dass er ausgerechnet hier bestattet ist, blutet mir das Herz“. Die Mannheimerin liebt den Hauptfriedhof, geht hier regelmäßig spazieren, schaut sich gern die historischen Grabmale an, den jüdischen Friedhof, das muslimische Grabfeld. „Nirgends sieht es so aus wie hier“, bedauert die Rentnerin.

Friedhofs-Chef Andreas Adam tut das sehr leid. Er kann nicht von der Hand weisen, dass es beim fünften Teil Probleme gibt. Dabei habe gerade dieser Abschnitt einen besonderen Charme. „Er ist leicht erreichbar und hat Parkplätze in der Nähe, es ist das größte Urnenwahlgrabfeld und an manchen Stellen durch Büsche räumlich aufgeteilt. Dieser Teil ist uns sehr wichtig“, betont Adam. Aber: „Wir sind auch nicht glücklich mit dem Zustand.“ Bei zu vielen Gräbern sei die Laufzeit rum und die Pächter schwer zu ermitteln. Die Hecken bedürften regelmäßiger Pflege, der Wildwuchs den Rasenmäher – doch dem Friedhofs-Chef fehlt das Personal.

Seit 2014 verwenden die Friedhofsgärtner keine Pestizide mehr, Gasabflammen verbiete sich durch den CO2 -Verbrauch, Heißschaumtechnik aufgrund der Chemie, und „um das Ganze manuell auf Vordermann zu halten, fehlt uns die Manpower“. Im Moment hat er drei offene Personalstellen, glühende Hitze und „wie wild spießendes Grünzeug“ – Adam spricht von einem „Kampf gegen Windmühlen“.

Steinmetz muss Busch stutzen

Auch Ilse Benz hat festgestellt, dass bei der Friedhofsverwaltung zwar ein Wille ist, aber bisher leider noch keine zufriedenstellende Lösung. Nur ab und zu werde hier und da mal gestutzt. Ihr Mann Bernhard starb erst vor knapp einem Jahr. Sie sei noch in der Trauerphase, sagt sie, und beugt sich zum Grab, um ein paar Blüten zu zupfen. „Geliebt und unvergessen“ steht auf dem Stein, der erst vor Kurzem aufgestellt wurde. „Das wäre fast nicht möglich gewesen“, sagt sie und zeigt auf den Busch, der sich an die Nachbar-Grabsteine drückt, „da war einfach kein Platz“. Der Steinmetz habe das Gewächs entfernen müssen, berichtet sie. Nun sei da ein hässliches Loch. „Er kann ja nichts dafür, das hätte doch ein Gärtner machen müssen“ – Ilse Benz lässt die Schultern hängen und schaut traurig nach rechts: „Schauen Sie sich das mal an, diese verwahrloste Ecke, da hat sich sogar die Seidenspinnerraupe breit gemacht.“ Während auf der einen Seite sechs gepflegte Gräber aneinander gereiht sind, ist der Abschnitt gegenüber sich selbst überlassen. Andreas Adam erklärt, warum.

„Wir vergeben neue Gräber nur an den Stellen, wo andere gepflegte Stätten sind, um die Lücken dort zu schließen“, sukkssesive wolle man so schönen Flächen vergrößern. Das Problem seien aber die vielen Gräber mit „unklarem Status“. Bei etwa 3500 Gräbern würden pro Jahr die Nutzungsrechte ablaufen, nur bei etwa einem Drittel könne man den Brief mit dem Hinweis auf Ablauf der Pacht zustellen. Bei zwei Dritteln müsse man Ermittlungen anstellen, „ein Riesenaufwand, das kostet Zeit und Personal“. Und so lange bleiben diese Gräber unbeachtet. Bis zu 700 Schreiben schickt Adam jährlich an Pächter heraus, deren Vertrag zwar noch läuft, aber das Grab nicht instand gehalten wird. „Auch ein lästiges Thema“, findet Adam.

Firma beauftragt

Trotzdem kann und will der Friedhofs-Chef Hinterbliebenen wie Elisabeth Kaufmann und Ilse Benz ihren Platz der Trauer nicht weiter in diesem Zustand belassen. „Wir möchten, dass die Menschen gern hierherkommen“, das wünscht er sich. Er hat nun für einen mittleren fünfstelligen Betrag eine Fremdfirma beauftragt. An zwölf Arbeitstagen werden drei Männer sich genau dieses fünften Teils annehmen und ihn auf Vordermann bringen.

Ein kleiner Lichtblick für Elisabeth Kaufmann, die dann zumindest wieder für eine ganze Weile ohne Magengrummeln um die Ecke biegen kann.