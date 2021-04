Haschee und der Schlüsselmann

Olaf Ebling, Mannheim

Ich wurde 1964 in Mainz geboren und lebe seit 2000 in Mannheim. Ich stamme aus einer Handwerker- und Handballerfamilie. Die TSG Mainz-Bretzenheim hatte Anfang der 70er-Jahre eine Vereinsfreundschaft mit ASPOM Bordeaux. Nach einem ersten Handballturnier dort verliebten sich meine Eltern, Karin und Gustav, in das nahe gelegene Cap Ferret, und wir verbrachten dort viele Jahre unseren Sommerurlaub.

Immer für vier Wochen im selben Haus an den Atlantikdünen. 1975 fuhren Onkel Franz mit Tante Doris und ihren Kindern Yvonne und Holger mit. In Mainz ist die französische Sprache sehr präsent. Niemand sagt „Geldbörse“ oder „Bürgersteig“, sondern „Portemonnaie“ und „Trottoir“. Ein weiteres Wort ist Haschee für Hackfleisch. Bei uns gab es früher Haschee mit Nudeln. Im Sprachgebrauch: „Hascheemitnudel“.

1975 in Cap Ferret. Nach der ersten Woche mit all den tollen Sachen wie Crêpes, Moules und Hotdog mit Dijonsenf gelüstete es uns nach etwas Heimischen, und der Ruf nach „Hascheemitnudel“ wurde laut. Meine Eltern hatten damals schon mehrere Volkshochschulkurse Französisch belegt und konnten sich, wie meine Schwester Marisa passabel in der Landessprache verständigen. Warum sie jetzt ausgerechnet meinen Onkel Franz, der keinen Brocken Französisch beherrschte, zum Hackfleischkaufen schickten, entzieht sich meiner Kenntnis.

Mit meinem Cousin Holger im Schlepptau zog er los und stand kurz darauf vor der Fleischtheke und fand: kein Hackfleisch. Dies wird –der familiäre Lerneffekt dieses Tages – in südlichen Gefilden aus Hygienegründen frisch gewolft. Nun versuchte Onkel Franz, dem das französische Wort für Hackfleisch nicht geläufig war, mit Händen und Füßen, mit Zeige- und Hackbewegungen dem Metzger klarzumachen, was er erwerben möchte. Erfolglos. Nach mehreren Versuchen kapitulierte er und sagte zu seinem Sohn: „Es hat keinen Zweck, Holger, dann gibt’s halt kein Haschee“, worauf der Metzger sagte: „Ahhh, hachée, voilà“ – und den Fleischwolf anwarf.

Angela Pöschl, Mannheim

In den 80er-Jahren fuhr ich mit meiner kleinen Tochter nach Paris, um Freunde zu besuchen. Ich besaß einen alten Opel Kadett, mit kleinen Knöpfchen zum Runterdrücken an den vorderen Türen, um alles abzuschließen, und den praktischen dreieckigen Ausstellfenstern an der Fahrer-und Beifahrerseite.

Meine Tochter hatte einen Wunsch: Sie wollte Ohrringe mit Eiffelturm, die es in den Galeries Lafayette, dem berühmten Kaufhaus im Zentrum, zu kaufen gab. Am Tag der Heimreise sagte sie traurig: „Du wolltest mir doch die Ohrringe kaufen, Mama!“ Also noch schnell dorthin gefahren. Schnell war nur der Parkplatz gefunden, im absoluten Haltverbot an der Liefereinfahrt der Alten Oper, in Sichtweite des Kaufhauses. Ich würde einen Zettel an meiner Windschutzscheibe anbringen und um Verständnis für mein unerlaubtes Parken bitten. Wir stiegen hastig aus, ich drückte die Knöpfchen runter und schlug die Tür zu. Zu spät, der Schlüssel steckte im Zündschloss, das Auto war verschlossen. Schockstarre. Ein Hammer muss her, um das Dreiecksfenster einzuschlagen und das Knöpfchen hochzuziehen.

Ich muss ziemlich verzweifelt ausgesehen haben, mit meiner Tochter an der Hand, als ein Peugeot anhielt. Ein vornehm gekleideter Franzose stieg aus und fragte, wie er mir helfen könnte. „Haben Sie zufällig einen Hammer in Ihrem Kofferraum?“, fragte ich verunsichert. Er ging an sein Auto, öffnete den Kofferraum, holte einen großen Ring aus Edelstahl heraus, an dem eine Menge verschiedenster Schlüssel hing und öffnete meine Autotür.

Wieder Schockstarre. Im Nu war er weggefahren, ich konnte mich nicht einmal richtig bedanken. Mein Versprechen habe ich eingehalten und die Ohrringe gekauft, es gab auch keinen Ärger wegen des verbotenen Parkens. Ob es ein Autodieb war oder einer vom Schlüsseldienst? Ganz gleich – er war ein Helfer in großer Not.