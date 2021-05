Harte Kritik an Mannheimer Pro-Palästina-Kundgebung

Der Aufruf zum Besuch der Pro-Palästina-Kundgebung, bei der am Samstag auf dem Friedensplatz Israel-Flaggen verbrannt, antisemitische Parolen gerufen und Gewalt gegen die Polizei ausgeübt wurde, geht auf ein Profil im sozialen Netzwerk Instagram mit dem Namen „FreePalestineMannheim“ zurück. Für Michael Blume (Bild), den Beauftragten für Antisemitismus im baden-württembergischen Staatsministerium, sind Wortäußerungen auf dem Profil nur schwer zu dulden, wie er dieser Redaktion erklärt.

© Stefanie Ball

In später gelöschten Postings und Kommentaren hatten der Profileigentümer und weitere Nutzer noch vor Beginn der Demonstration geäußert, man plane, gegen geltendes Recht zu verstoßen – beziehungsweise sich sein eigenes Recht zu verschaffen, um persönliche Interessen durchzusetzen. Auch davor hatten Postings zum Selbstverständnis der Gruppierung auf zweifelhafte bis gesetzeswidrige Tendenzen hingedeutet. Wortwörtlich wird im Posting „Wer sind wir?“ von der „Besatzungsmacht“ Israel gesprochen, die durch „Völkermord“ für die Zerstörung Palästinas verantwortlich sei. Der Staat Israel ist dabei nur in Anführungszeichen gesetzt. Zudem zeigt das Profilbild eine Israel-Karte, auf der der jüdische Staat nicht mehr existiert und vom Symbol der Kufiya, des sogenannten Palästinensertuches, überdeckt ist. Ein Emblem, das der ehemalige Palästinenser-Präsident Jassir Arafat für seine Propaganda-Fantasien eines unterjochten Israel nutzte und das durch Extremisten weitere Verbreitung findet.

Der Mannheimer Polizei, die die Stadtverwaltung bei der Einschätzung von Gefahrenlagen unterstützt, war das Profil nach eigenen Angaben bekannt. Man habe den Account im Vorfeld der Kundgebung „auf strafbare Handlungen oder sonstige sachrelevante Inhalte überprüft und bewertet, die ein Demonstrationsverbot gerechtfertigt hätten. Dies war nicht der Fall“, erklärt Polizeisprecher Christopher Weselek.

Gedanken über Prävention

Zwar erfolgte vom Anmelder der Demonstration und Profileigentümer noch am Samstagabend eine Entschuldigung und Distanzierung „von jeder politischen Gruppe“ – doch nur einen Tag später schrieb der Verfasser: „Vielen Dank an alle, die dabei waren und mit uns das palästinensische Volk auf die beste Weise repräsentiert haben.“ Man blicke mit Stolz auf die Erlebnisse und die ermutigenden Nachrichten.

Antisemitismus-Beauftragter Blume betont, Vernichtungsfantasien dieser Art gegenüber einem demokratischen Staat seien „ganz klar antisemitisch und würden von uns auch gegenüber keiner anderen Demokratie geduldet“. Auch zum konkreten Verhalten der Behörden hat Blume eine deutliche Meinung: „Ich rufe Kommunen, Polizei und Justiz dazu auf, aus den negativen Erfahrungen mit sogenannten Querdenkern zu lernen: Wer Verschwörungsgläubigen Raum gibt, erreicht damit leider keine Deeskalation, sondern immer weitere Radikalisierung. FreePalestineMannheim vertritt und verbreitet israelbezogenen Antisemitismus und radikalisiert mit antijüdischen Vernichtungsfantasien gerade auch junge Menschen. Hier wäre endlich der wehrhafte Rechtsstaat gefragt!“

In der Sitzung des Mannheimer Gemeinderats am Dienstagnachmittag betonte Ordnungsdezernent Christian Specht (CDU), die Stadt schütze zwar die Versammlungsfreiheit, doch dürfe das nicht missbraucht werden. „Wer sich rassistisch und antisemitisch aufführt, hat in unserer Stadt keinen Platz." Er sei dankbar, dass die Polizei die Demonstration aufgelöst habe. Specht kündigte aber auch an, die Stadt werde sich „vertieft Gedanken machen, wie wir im Bereich der Prävention der breiten Form von Antisemitismus in migrantischen Milieus begegnen". (mit imo)

