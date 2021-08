Happy Pride! Grußwort von CSD-Schirmherrin Ilka Sobottke

Mannheim. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Leute, happy Pride!

Schwierige Monate liegen hinter uns, lange Monate ohne Feiern, ohne Treffen von Gruppen, ohne Freundinnen und Freunde. Viele waren sehr einsam! Selbst diese Pride – noch immer mit Vorsicht und unter erschwerten Bedingungen. Aber er findet statt, dieser CSD!

Schwierige Bedingungen auch, weil mitten in Europa immer stärker gegen LGBTIQ+ gehetzt wird. Mundtot und unsichtbar sollen sie sein und werden als Bedrohung diffamiert.

Wie gut dass unsere Stadt sich jetzt die Selbstverpflichtung gegeben hat, ein Freiheitsraum für LGBTIQ+ zu sein! Als eine der ersten Städte in Europa und als erste Stadt in Baden-Württemberg. Queere Menschen sollen hier erleben, dass sie alle Freiheit haben, ohne Ausgrenzung zu leben, zu arbeiten und sich zu entfalten.

Umso mehr freue ich mich, gerade jetzt Schirmherrin des CSD in Mannheim sein zu dürfen, auch wenn ich gerade nicht in der Stadt bin. Herzliche Grüße also nach Mannheim.

Freiheitsraum für Einzelne

Freiheitsräume sind dringend nötig nach den letzte Monaten. Die Erfahrung, hier kann ich sein, wer und wie ich bin. Beziehungen zu leben, die nicht den klassischen Familienbildern entsprechen.

Das ist für viele in dieser Zeit besonders schwierig gewesen. Wenn Verordnungen im Lockdown vorsahen, dass man sich nur mit den eigenen Eltern und Kindern treffen darf, dann wurde nicht gesehen, dass Freundinnen und Freunde für viele genau das sind: Familie! Die konventionelle Kleinfamilie ist eben nicht für jeden ein safe space.

Jeder Haushalt durfte eine einzelne Person bei sich aufnehmen – als Härtefall (!). Das stellte LGBTIQ+ Leute in eine absurde Ecke. Dazu darf es nie wieder kommen.

Besonders hart war diese Zeit für junge LGBTIQ+, auf dem Weg ihre Identität zu entdecken und zu behaupten. Wie sollen junge Leute, die sonst an Gruppenmeetings von PLUS teilnehmen das online tun, wenn dann die Familie jederzeit ins Zimmer kommen kann und so erfährt, was sie noch nicht erfahren soll, was sie vielleicht ablehnt oder gar mit physischer oder psychischer Gewalt beantwortet?

Es ist unerlässlich, dass Begegnungen wieder „in echt“ stattfinden können. Freiheitsräume, in denen Mitglieder der Community sich gegenseitig stärken und schützen können. In denen Ermutigung stattfindet, Schmerz und Angst in Glück und Stolz verwandelt werden!

Ich freue mich sehr, dass unsere Kirche seit Jahren ein Ort ist, an dem Angehörige und Friends der Community zusammenkommen. Wir feiern Gottesdienste zum Welt-Aids-Tag, segnen am Valentinstag queere Liebe, Gedenkfeiern für die Opfer von transfeindlicher Gewalt.

Wir wissen: Gott liebt alle Menschen gleich und Gott ist auf der Seite der Ausgegrenzten. Anderssein ist kein Grund, ausgegrenzt, sondern wahrgenommen zu werden. Wir glauben: Die am Rand gehören in die Mitte!

Oder um es noch deutlicher zu sagen: Alle Menschen sind nach Gottes Bild erschaffen, alle! Will sagen: In Gott ist all das – lesbisch, schwul, bi, trans, intersexuell, queer. Gott ist viel mehr als Mann und Frau!

Und: Alle Liebe kommt aus Gott.

In Gott ist die Frage danach, welche Liebe sein darf, nicht durch spießige Konventionen vorgegeben. Unsere Kirche ist ein Freiheitsraum für LGBTIQ+ und ihre Freundinnen und Freunde. Hörbar und sichtbar.

Mit Regenbogenfahnen vom Turm und Glockengeläut zu queeren Trauungen. Ein Freiheitsraum, da ist kein Platz für Diskriminierung, und ich hoffe sehr, dass das deutlich erlebbar ist!

Ich wünsche allen, die in diesem Jahr wieder auf die Straße gehen und unter dem Regenbogen zusammenkommen Glück und Stolz!

Happy Pride!

