Handy nach Diebstahl am Hauptbahnhof verloren - Täter enttarnt sich selbst

Mannheim. Ein 30-Jähriger hat nach einem Diebstahl eines Smartphones in Mannheim sein eigenes Handy auf der Flucht vor der Bundespolizei verloren. Damit enttarnte sich der Täter selbst, teilte die Behörde am Freitag mit. Der Mann hatte bereits am Dienstag gegen 21.45 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof auf einer Rolltreppe in der Lindenhofunterführung zunächst das Smartphone aus einem Rucksack einer Frau entwendet. Durch Sichtung von Videomaterial der Überwachungskameras machten die Beamten und Beamtinnen der Bundespolizei die Fluchtrichtung des Beschuldigten aus. Schließlich erkannte eine Streife den Mann an der Straßenbahnhaltestelle. „Bei Erkennen der Beamten ergriff der Mann unmittelbar die Flucht in Richtung Innenstadt. Hierbei verlor der Tatverdächtige sein eigenes Smartphone“, berichtete die Bundespolizei.

Bei den weiteren Ermittlungen sei auf dem Handy des Diebes ein Bild des Ausweisdokuments gefunden worden. Mit einem Abgleich von weiteren zur Verfügung stehenden Fahnundungsmitteln sei die Identität des Täters zweifelsfrei festgestellt worden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Ob der Mann für ähnlich gelagerte Fälle verantwortlich ist, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.