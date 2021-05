Handy am Steuer

Das Polizeirevier Neckarstadt hat am Donnerstag bei Sonderkontrollen zur Gurtanlegepflicht und zum Handybenutzungsverbot zahlreiche Verstöße festgestellt. In der Helmholtzstraße und am Alten Meßplatz waren 56 Fahrzeuge und sämtliche Insassen überprüft worden. Die Ergebnisse:

AdUnit urban-intext1

Zwölf Fahrer benutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon.

25 Personen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Zwei Kinder saßen ohne die entsprechende Kindersicherung im Fahrzeug.

AdUnit urban-intext2

Zwei Verkehrsteilnehmer missachteten das Rotlicht einer Ampel.

An zwei Fahrzeugen waren Reifen ohne die vorgeschriebene Profiltiefe montiert.

AdUnit urban-intext3

Die Polizei ahndet die Verstöße mit Anzeigen. Wie wichtig solche Kontrollen seien, zeige ein Unfall, der sich am selben Tag in Heidelberg ereignete. Dabei war eine BMW-Fahrerin einer Skoda-Fahrerin aufgefahren. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die BMW-Fahrerin vor dem Zusammenstoß ihr Mobiltelefon bedient hatte. pol/stp

AdUnit urban-intext4