Handtaschenverkauf zugunsten der Mannheimer Beratungsstelle Amalie erzielt Rekorderlös

Mannheim. War das Ergebnis bei der dritten Auflage der Benefizveranstaltung mit 7000 Euro schon beachtlich, so ist es in diesem Jahr noch getoppt worden: Bei der Handtaschenverkaufsaktion zugunsten der Beratungsstelle Amalie (wir berichteten) sind in diesem Jahr 7516,21 Euro zusammengekommen.

Organisiert hatten die Aktion der Deutsche Frauenring Mannheim und das Diakonische Werk. Insgesamt waren neben dem hauptamtlichen Amalie-Team 55 Ehrenamtliche im Einsatz. Schließlich wurden in den drei Sammelstellen rund 3500 Einzelstücke für den guten Zweck abgegeben. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und die große Bereitschaft, die Arbeit von Amalie zu unterstützen“, betont Amalie-Leiterin Astrid Fehrenbach. Aktuell betreut Amalie in einem speziellen Aussteigerinnenprojekt elf Frauen. In der Ausstiegswohnung, in der es seit 2016 drei Plätze gibt, wurden von den Sozialarbeiterinnen bisher 18 Frauen bei ihrem Ausstieg aus der Prostitution begleitet.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Benefizaktion Mannheimer Handtaschenverkauf für Aussteigerinnen von Amalie Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1