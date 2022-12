Handtaschenraub in Mannheim durch Einschreiten eines Passanten verhindert

Mannheim. Am heutigen Dienstagvormittag hat ein Unbekannter in Mannheim versucht eine Handtasche zu klauen. Wie die Polizei mitteilte, griff der unbekannte Täter die 64-jährige Frau um 10.00 Uhr in der Seckenheimer Straße unvermittelt auf offener Straße an. Als sich die Frau widersetzte, wurde sie von dem Täter körperlich angegriffen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. In Folge der Ansprache eines Passanten ließ der Unbekannte von der Geschädigten ab und flüchtete. Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt, 170–175 cm, schlank, dunkelbraun, mit kurzen und glatten Haaren sowie einem Oberlippenbart beschrieben. Dieser war vermutlich grau gekleidet war. Im Umfeld des Täters befand sich zusätzlich eine bislang unbekannte Frau, die die Geschädigte vorher aufdringlich verfolgte und im Anschluss auch floh. Diese wurde als 30–40 Jahre alt, unnatürlich blond, mit vermutlich gefärbten Haaren und einem hohen Pferdeschanz beschrieben. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621 174 - 4444.

