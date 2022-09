Handtaschendieb versucht Frau in Mannheim zu bestehlen - Zeugen gesucht

Mannheim. Beim Versuch, einer 30-Jährigen die Handtasche zu stehlen, ist ein bislang unbekannter Täter am Dienstagnachmittag gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 16.50 Uhr gerade auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Friedrich-Ebert-Straße aus ihrem Pkw ausgestiegen und öffnete den Kofferraum. Als sie hinter diesem hervor sah, beobachtete sie einen ihr unbekannten Mann, der gerade den Innenraum ihres Autos durchsuchte. Offenbar hat er zuvor die Beifahrertüre unbemerkt geöffnet.

Als die Frau den Mann ansprach, versuchte er, mit ihrer Handtasche zu flüchten, was in einem Handgemenge endete. Letztlich gelang es der Frau, dem Dieb ihre Handtasche wieder zu entreißen, so dass dieser ohne Beute seine Flucht antrat. Eine Fahndung der Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt verlief allerdings ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Laut Beschreibung war der Dieb männlich, 1,65 Meter groß und von hagerer Statur. Er hatte dunkelbraune bis schwarze kurze Haare und ein eingefallenes Gesicht, trug eine rote Basecap, einen schwarz-roten Rucksack, einen blauen Zip-Sweater und ein schwarzes T-Shirt darunter, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Hinweise an die Telefonnummer 0621 33010.

