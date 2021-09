Handgreiflicher Streit

Die Polizei sucht Zeugen für einen Streit, der sich bereits am Samstag, 11. September, um 13.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße zugetragen hat. Zwischen zwei 79 und 59 Jahre alten Männern soll es nach einer Diskussion um ein in zweiter Reihe falsch abgestelltes Auto zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Da die Angaben der Beteiligten voneinander abweichen würden, suche man nun nach Zeugen, die den Vorfall am 11. September auf dem Parkplatz beobachtet hätten. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0621/330 10 beim Polizeirevier Neckarstadt melden. red

