Handel: Verkaufsoffene Sonntage unter Vorbehalt - Ausschuss stimmt zu

Mannheim. Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung des Gemeinderats hat den Weg für einen verkaufsoffenen Sonntag am 3. Oktober in der Innenstadt frei gemacht. Einstimmig stimmte das Gremium am Dienstagnachmittag für eine Satzung unter Vorbehalt, die es erlauben würde, dass die Geschäfte an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr öffnen. Der Ausschuss stimmte auch für eine Sonntagsöffnung bei einer möglichen Kerwe in Seckenheim am 17. Oktober. Die endgültige Zustimmung muss der Gemeinderat geben, der am Dienstag, 27. Juli, tagt.

„Ich habe Hoffnung, aber keine valide Einschätzung, ob wir einen verkaufsoffenen Sonntag machen können“, sagte Erster Bürgermeister Christian Specht auf die Frage von Holger Schmid (ML), ob „vom Gefühl her eine Kerwe stattfinden wird“. Nach der jetzigen Corona-Verordnung sei dies nicht möglich. „Wir beobachten mit Sorge, dass wir momentan bei den Inzidenzen stagnieren“, erklärte Specht.