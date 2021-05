Handel sieht einen „Befreiungsschlag“

Rückkehr zur Normalität auch in der Innenstadt: Der Samstag, so teilte Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim-City mit, habe „fast so etwas wie einen Befreiungsschlag für die Geschäfte in den Quadraten gebracht“. Man habe eine „sehr gut frequentierte City, gut besuchte Geschäfte, volle Parkhäuser und viele Kunden aus dem gesamten Umland“ erlebt. Pauels berichtet zudem von einer „irgendwie fröhlichen Stimmung mit dazu passendem Wetter“. Zudem hätten sich die Innenstadt-Besucher durchweg an die AHA-Regeln gehalten, es seien keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Die Stimmung sei nach den langen Monaten der Geschäftsschließungen „etwa so wie eine Wiedersehensfeier mit Menschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat“ gewesen. Die Kundenfrequenz habe einem ersten Samstag im Monat entsprochen.

