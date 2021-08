Hammer des Kurfürsten befestigt den Grundstein

Gute Wünsche für den Baufortschritt, bekräftigt mit dem Hammer des Kurfürsten – der Grundstein für die neue Rehabilitationsklinik des Caritasverbands ist gelegt: Der Neubau neben der Liebfrauenkirche im Jungbusch bietet ab Herbst 2022 insgesamt 23 stationäre und sechs ambulante Reha-Plätze für psychisch erkrankte Menschen.

Dekan Karl Jung segnete die Schatulle mit Urkunde, Projektbeschreibung, Planungsunterlagen, Jahresbericht des Caritasverbands, Tageszeitung und Münzen, die in den Grundstein gelegt wurde. In guter Tradition hatte er den Hammer und die Kelle mitgebracht, die Kurfürst Carl Philipp für die Grundsteinlegung der Jesuitenkirche 1733 anfertigen ließ: Mit symbolischen Hammerschlägen gaben Dekan, Caritas-Vorstand und weitere Gäste dem Vorhaben gute Wünsche mit.

Die Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein dankte den Förderern des Projekts, allen voran der Dietmar Hopp Stiftung, die 700 000 Euro zur Verfügung stellt: „Eine sehr große Hilfe und ein toller Beitrag.“ Die Destag-Stiftung finanziert die Ausstattung der Bürotrainingsräume. Für Hertlein eine wichtige Unterstützung, da die Refinanzierung von Rehabilitationskliniken schwierig sei: In den Pflegesätzen der Kostenträger sei kein Anteil für Investitionskosten ausgewiesen, deshalb hätten viele Kliniken einen Investitionsstau. Die Entscheidung für den 5,6-Millionen-Euro-Bau sei für den Caritasverband ein Wagnis gewesen.

Ein weiterer Dank ging an die Kirchengemeinde Johannes XXIII., die das Grundstück neben der Kirche durch Erbpacht zur Verfügung stellt und so den Bau in zentraler Lage ermöglicht. „Die Nähe zum Zentralinstitut für Seelische Gesundheit und die gute Zusammenarbeit sind uns sehr wichtig“, betonte Hertlein.

Die Klinik an der Schanzenstraße ersetzt das Elisabeth-Lutz-Haus (Oststadt), das den heutigen Anforderungen nicht mehr entspreche. Es entstehen Einzelappartements und Therapie- und Trainingsräume wie Holzwerkstatt, Lehrküche oder Kreativwerkstatt. Außerdem Räume für Bürotraining, Physio- und Bewegungstherapie, um psychisch erkrankte Menschen zu stabilisieren und zu fördern. red/baum