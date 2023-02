Haltestelle am Mannheimer Rathaus jetzt barrierefrei

Mannheim. Rundum erneuert und barrierefrei gemacht, und das in einem äußerst schnellen Tempo, wurde nun die Haltestelle Mannheim Rathaus, an der sich auch das Reiss-Engelhorn-Museum befindet. Fast vier Monate dauerte der Ausbau der Haltestelle, an der die Linien 2 und 6/6A halten. „Ich freue mich, dass mit dem barrierefreien Umbau der Haltestelle der Zugang zum Nahverkehr und zu wichtigen Kultur- und Sozialeinrichtungen erleichtert wird“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz bei der offiziellen Einweihung am Freitag.

In der Nähe befinden sich außer Museum und Rathaus unter anderem auch die Friedrich-List-Schule, das Elisabeth-Gymnasium, das Leihamt, die Musikschule. An Werk- und Schultagen wird die Haltestelle täglich von rund 4300 Fahrgästen genutzt. Das Schienenbett wurde so eingerichtet, dass man nun ebenerdig in die Bahn ein- und aussteigen kann, zum Rathaus führt ein taktiles Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung.

Das Projekt kostete rund drei Millionen Euro, gefördert wurde es vom Land Baden-Württemberg mit 1,6 Millionen. „Der Ausbau ist eine Investition in die Verkehrswende. Bereits jetzt sind knapp 90 Prozent der Bahnhaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut“, so Erster Bürgermeister Christian Specht. An der neuen Haltestelle Rathaus seien die Unfallschwerpunkte entschärft worden, indem man an den kreuzenden Straßen Ampeln angebracht habe.

Drei Wochen dauerte die Sperrung im November, die Bahnen wurden umgeleitet. Doch pünktlich zum ersten Advent war die Strecke wieder befahrbar, um den Einzelhandel nicht zusätzlich zu belasten. Daher sprach Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv, von einer „Bilderbuch-Baustelle, die termingerecht fertig wurde.“

Marcus Geithe, Geschäftsführer der Mannheimer Verkehr GmbH fügte hinzu, dass dieses schnelle Tempo ermöglicht wurde durch das neue Investitionsbeschleunigungsgesetz, bei dem auf Planfeststellungsbeschluss inklusive Verfahren verzichtet wird. „Die Verkehrswende bedarf einer Beschleunigung, auch im Ausbau bestehender Haltestellen“, so Geithe. In den kommenden Jahren sollen der mit dem Karlsplatz (Rheinau), dem Paradeplatz und dem Platz der Freundschaft (Franklin) drei weitere stark frequentierte Knotenpunkte ausgebaut werden.

Nicht alle sind zufrieden mit der neuen Haltestelle. „Die Bäume auf der Museums-Seite wurden entfernt, nun gibt es an dieser Haltestelle im heißen Sommer keinen Schatten mehr“, bemängelte Wolfgang Mitternacht bei der Eröffnung. „Die Bäume waren in keinem guten Zustand, daher haben wir sie entfernt“, sagte Franziska Pohl, rnv-Projektleiterin. „Die besseren Bedingungen für Bäume gibt es auf der Rathaus-Seite“, so Pohl. Als Ersatz wurden hier sechs neue Bäume gepflanzt.