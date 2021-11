Haltesignal missachtet - Straßenbahn kollidiert mit Auto

Mannheim. Eine Straßenbahn ist am Mittwochvormittag in Mannheim mit einem Auto kollidiert - offenbar hatte der Fahrer der Bahn ein Haltesignal missachtet. Nach Angaben der Polizei war gegen 10 Uhr ein 55-jähriger Autofahrer auf der Collinistraße unterwegs und wollte anschließend nach links auf die Friedrich-Ebert-Brücke abbiegen. Nachdem die Ampel von rot auf grün gewechselt hatte, fuhr der Mann an und kollidierte im Schienenbereich mit der Straßenbahn.

Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Von den 30 Fahrgästen in der Bahn wurde niemand verletzt. Der Wagen des 55-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beträgt rund 10 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr etwas eine Stunde lang eingeschränkt.