Hallenbad öffnet am Montag

Bei der anhaltenden Hitze zieht es viele für eine Abkühlung in die Mannheimer Freibäder. Während sich der Sommer noch von seiner besten Seite zeigt, haben alle Freibäder derzeit noch geöffnet. Doch auch die Hallenbäder bereiten sich auf die Saison vor. Mit dem Abschluss der Sommerferien und dem Beginn der Herbstzeit öffnen diese wieder ihre Türen. Allen voran öffnet das Gartenhallenbad im Mannheimer Stadtteil Neckarau bereits am Montag, 22. August, wieder für Besucher und Besucherinnen. Mit angepassten Öffnungszeiten gibt es für Schwimmer dort die Möglichkeit, wetterunabhängig baden zu gehen.

Nach nur drei Wochen intensiver Revisionszeit, in denen unter anderem das Wasser in den Becken ausgetauscht, die Fugen gereinigt und alle technischen Anlagen überprüft wurden, öffnet das Sport- und Erlebnisbad in Neckarau wieder, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Mit rund 2400 Quadratmetern Nettofläche spreche das Bad mit seinem Angebot viele Familien an und sei darüber hinaus nicht nur bei Mannheimern beliebt.

Das Gartenhallenbad in Neckarau öffnet wieder für Besucher. © Stadt Mannheim

Erfreulich: Die Corona-Verordnung Bäder und Saunen lässt ab sofort auch wieder die Öffnung der Sauna im Gartenhallenbad zu. Angeboten werden eine Außensauna 90 Grad, Finnische Sauna 100 Grad und Biosauna/Sanarium 75 Grad, Aufgüsse (alle zwei Stunden) und Dampfbad. Für die Saunakabinen gilt das Abstandsgebot, heißt es auf der Webseite der Stadt weiter.

Und von Montag, 22. August, bis zum 10. September haben Kinder und Jugendliche freien Eintritt im Gartenhallenbad, so die Stadt weiter. Wie schon im vergangenen Jahr erhalten zudem alle unter 18-Jährigen, die in Mannheim leben, während der Sommerferien vom 28. Juli bis 10. September freien Eintritt in alle vier Mannheimer Freibäder.

Die Hallenbad-Saison startet in den anderen Bädern, dem Herschelbad und Hallenbad Waldhof-Ost, in diesem Jahr ab dem 12. September. Das Hallenbad Vogelstang öffnet ab dem 20. September wieder für Gäste.

Weitere Informationen zum Besuch gibt es online auf der Webseite der Stadt unter www.schwimmen-mannheim.de. red/vs