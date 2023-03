Halle in Friedrichsfeld brennt

Schreckminuten am Samstagmorgen in Friedrichsfeld: Gegen 5:30 Uhr hat sich nach Angaben von Feuerwehr und Polizei ein Brand in einer als Werkstatt genutzten Halle im Langlachweg entwickelt. Vermutliche Ursache: ein technischer Defekt in einem dort abgestellten Auto. Die Flammen breiteten sich schnell aus, beschädigten die Halle sowie vier weitere dort geparkte Fahrzeuge.

Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Wehren aus Friedrichsfeld, Seckenheim und der Innenstadt waren im Einsatz. Mit vier Trupps unter schwerem Atemschutz bekämpften sie die Flammen. Zwei Drehleitern mussten eingesetzt werden – um die Flammen von oben einzudämmen und um benachbarte Gebäude zu schützen.

Erst nach knapp zweieinhalb Stunden galt der Brand als gelöscht. Personen sind zum Glück nicht verletzt worden. Der Schaden ist dennoch groß: Die Polizei bezifferte ihn auf rund 200 000 Euro. Die Halle ist einsturzgefährdet.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Ladenburg übernommen. mig

